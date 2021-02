Lockdown totale, Vaia: “Non serve, occorrono misure chirurgiche” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Il nostro laboratorio sta lavorando sulle varianti” di Sars-CoV-2, “che sono un problema che deve destare attenzione, ma non panico. Siamo contrari che si creino delle psicosi di massa”. Lo ha spiegato il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, ospite di RaiNews24. “A settembre – ha ricordato – la variante spagnola ha determinato un aumento dei contagi nelle fasce giovanili e il messaggio era ai ragazzi di fare attenzione perché potevano essere dei vettori per gli anziani”. Quanto all’ipotesi di un nuovo Lockdown totale, per Vaia “non si tratta di aggravare le misure” anti-Covid, “ma applicare con severità le misure che abbiamo. Un Lockdown severo non serve, ma occorrono chiusure chirurgiche”. “Voglio dire un no netto e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Il nostro laboratorio sta lavorando sulle varianti” di Sars-CoV-2, “che sono un problema che deve destare attenzione, ma non panico. Siamo contrari che si creino delle psicosi di massa”. Lo ha spiegato il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, ospite di RaiNews24. “A settembre – ha ricordato – la variante spagnola ha determinato un aumento dei contagi nelle fasce giovanili e il messaggio era ai ragazzi di fare attenzione perché potevano essere dei vettori per gli anziani”. Quanto all’ipotesi di un nuovo, per“non si tratta di aggravare le” anti-Covid, “ma applicare con severità leche abbiamo. Unsevero non, machiusure”. “Voglio dire un no netto e ...

