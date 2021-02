Lil Uzi Vert e il diamante da 10 carati incastonato sulla fronte (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il rapper Lil Uzi Vert ha di recente esibito un gigantesco diamante rosa da 10 carati, ben incastonato tra le sue sopracciglia al centro della fronte. I dettagli, oltre all’immagine di questa incredibile impresa, sono frammentari e includono un tweet, quasi subito rimosso, in cui Uzi è stato fotografato ancora gocciolante di sangue a causa dell’operazione di piercing estremo appena effettuata. In quell’occasione ha dichiarato il pericolo che aveva appena corso per quell’installazione e l’estrema attenzione con cui avrebbe dovuto successivamente rimuovere il diamante per non compromettere la vista o, addirittura, morire. In seguito ha tenuto a chiarire che sia lui, sia il diamante sono godono di ottima salute. Noi, però, ci siamo chiesti: come è impiantata quell’enorme ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il rapper Lil Uziha di recente esibito un gigantescorosa da 10, bentra le sue sopracciglia al centro della. I dettagli, oltre all’immagine di questa incredibile impresa, sono frammentari e includono un tweet, quasi subito rimosso, in cui Uzi è stato fotografato ancora gocciolante di sangue a causa dell’operazione di piercing estremo appena effettuata. In quell’occasione ha dichiarato il pericolo che aveva appena corso per quell’installazione e l’estrema attenzione con cui avrebbe dovuto successivamente rimuovere ilper non compromettere la vista o, addirittura, morire. In seguito ha tenuto a chiarire che sia lui, sia ilsono godono di ottima salute. Noi, però, ci siamo chiesti: come è impiantata quell’enorme ...

bbyypam : Lil uzi t amo x ti sigo viva - huedizzy : Popp Hunna ft Lil Uzi Vert - Adderall (Corvette Corvette) (Remix) - xkolbyxx : Future & Lil Uzi Vert - Bankroll [Official Audio] - joweekun : siempre vertical me siento lil uzi vert - AgnesePeluffo : non innamoratevi mai quando siete giovani ragazzi, perché è tutto finto.. -lil uzi vert -