Lazio, la Procura Figc chiede la prova tv per la bestemmia di Lazzari (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Procuratore Figc, Giuseppe Chinè, ha chiesto la prova tv per Manuel Lazzari, esterno della Lazio che durante la sfida contro l’Inter, al 51? avrebbe pronunciato una bestemmia inquadrato dalle telecamere. Ad apprenderlo è l’Ansa, che sottolinea come l’espressione blasfema del giocatore sia stata avvertita anche dal quarto uomo. Per il laterale dei biancocelesti si profila dunque il concreto rischio di una giornata di squalifica. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Iltore, Giuseppe Chinè, ha chiesto latv per Manuel, esterno dellache durante la sfida contro l’Inter, al 51? avrebbe pronunciato unainquadrato dalle telecamere. Ad apprenderlo è l’Ansa, che sottolinea come l’espressione blasfema del giocatore sia stata avvertita anche dal quarto uomo. Per il laterale dei biancocelesti si profila dunque il concreto rischio di una giornata di squalifica. SportFace.

sportface2016 : #Lazio, la Procura #Figc chiede la prova tv per la bestemmia di Manuel #Lazzari - infoitsport : Inter-Lazio, un big punito dalla procura federale | Bestemmia in campo - cmercatoweb : ?? Problemi per #Lazzari, possibile squalifica dopo #InterLazio: ecco il motivo - sowmyasofia : Lazio – tamponi: la Procura ascolterà Lotito - MoliPietro : Lazio – tamponi: la Procura ascolterà Lotito -