La morte di Erriquez della Bandabardò | inventò la via toscana al folkrock

Enrico Greppi , in arte, volto e anima della Bandabardò è morto a 60 anni nella sua abitazione di Fiesole. A portarlo allauna lunga malattia che però non aveva fermato la sua voglia di continuare a lasciare ...Cosa ha rappresentato la figura diper la scena musicale fiorentina e Toscana? "Le canzoni dicon la Bandabardò, ma soprattutto i loro concerti, hanno rappresentato fin dagli esordi ...Firenze, 15 febbraio 2021 - Non è un caso se l'ultima intervista Erriquez l'ha rilasciata a Controradio, in occasione dell'ultimo Rock Contest: il rapporto tra la storica emittente toscana e la Bandab ...“Per rendere autentica la nostra convivenza umana, l’unica strada percorribile non è quella della violenza e della vendetta, bensì quella dell’assidua ricerca della pace e della concordia, ricerca che ...