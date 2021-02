Juventus | Barzagli | “Pirlo l’uomo giusto | col tempo si farà Chiellini? Vi dico la mia”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Andreaha speso parole importanti in favore di Andrea.L'allenatore della- alla sua prima vera esperienza su una panchina - sta incontrando non poche difficoltà nel gestire un organico di tale portata, nonostante abbia comunque espresso trame di gioco sempre degne di nota. Il suo ex compagno e amico, sia a tinte bianconere che di Nazionale, è intervenuto ai microfoni del canale Twitch bianconero per dire la sua, oltre che sul tecnico della vecchia Signora , anche sul suo vecchio compagno di reparto Giorgio. Ecco le sue parole."Alcuni giocatori appeno smettono hanno voglia di rimettersi in gioco facendo l’allenatore o il dirigente. Io sto bene così. Sono un po’ vizioso e mi piace il vino. Ogni tanto gioco a padel, vado a correre e faccio il tassista per portare avanti e indietro i miei ...

Porto, Pepe: 'Non sarà facile ma vogliamo battere la... vado a correre e faccio il tassista per portare avanti e indietro i miei figli" sono le parole di Andrea, ospite di 'Tutti pazzi per la Juve' sul canale Twitch della. L'ex ...Ospite di 'Tutti pazzi per la Juve' sul canale Twitch della Juventus, Andrea Barzagli ha parlato dei suoi anni in bianconero e del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni. Le parole di Barzagl ...Juventus, l'ex Barzagli: "Pirlo è stato un grandissimo giocatore. Come allenatore, non saprei. Ha iniziato da poco e si farà" ...