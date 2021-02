Italia a rischio lockdown totale Cresce la paura delle varianti

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano 15 febbraio 2021 - La Lombardia inizia una nuova settimana in zona gialla. "Una buona notizia per tutti, che deve spingere a guardare con fiducia al futuro, ma anche ad agire con grande senso ...

petergomezblog : Speranza blocca lo sci fino al 5 marzo: “Rischio varianti”. E l’unità nazionale del governo o Draghi dopo 24 ore va… - aural122 : RT @andrea_ginevra: Il virus muta e ci sn le nuove variabili in base ai tiramenti di cazzo della politica o del Cts. Ieri tutti liberi,oggi… - TroianoMassimo1 : RT @sostengo5: Speranza blocca la riapertura degli impianti sciistici fino al 5 marzo... ora parlatene con Draghi!!! #NeValevaLaPena? https… - GiancarloGarci6 : RT @sostengo5: Speranza blocca la riapertura degli impianti sciistici fino al 5 marzo... ora parlatene con Draghi!!! #NeValevaLaPena? https… - carlakak : RT @sostengo5: Speranza blocca la riapertura degli impianti sciistici fino al 5 marzo... ora parlatene con Draghi!!! #NeValevaLaPena? https… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia rischio

IL GIORNO

Il Ftse mib guadagna lo 0,86%, il FtseAll Share lo 0,78% e il FtseStar cede lo 0,14%... rendendo elevato ilche possa avviarsi una pausa corroborante. Flessioni fino a 4,76, ...Ricci si è soffermato, poi, sui crescenti attacchi informatici registrati inlo scorso anno ... l'applicazione di un modello disulla base della user behaviour analysis e l'estensione a ...Tutto ciò che c'è da sapere: il mistero cover, 'l'ansietta', i podcast... 15-02-2021 Lui studia da papà bis, lei per il Conservatorio. Fedez e Francesca Michielin, già insieme per “Magnifico” e “Cigno ...Il portavoce di Sinistra italiana risponde alle domande di Fanpage.it, dopo che il suo partito ha deciso di schierarsi sul fronte del no alla fiducia all’esecutivo guidato da Mario Draghi. “Questo gov ...