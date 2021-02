Il governo di Draghi o del Pd? Funiciello | chi è e da dove arriva il nuovo capo di gabinetto | ombre rosse

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Si sta delineando sempre più la squadra che affiancherà Marioa Palazzo Chigi. Ilpresidente del Consiglio la sta scegliendo con estrema cura, essendo consapevole del fatto che è necessario uno staff di livello per governare bene, o almeno meglio di quanto fatto da Giuseppe Conte e dai giallorossi nell'ultimo anno e mezzo. Una delle nomine ha però fatto storcere il naso a una certa parte politica: è quella di Antonio, 45enne casertano che è ildidi. Tra l'altro aveva già ricoperto tale ruolo dal 2016 al 2018 per Paolo Gentiloni: laureato in filosofia, è scrittore e giornalista nonché professionista “d'area”, dato che ha a lungo collaborato con il Pd, ottenendo nel 2013 la delega per la Cultura e la Comunicazione ...

lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - ricpuglisi : Che cosa ci fa Speranza ancora ministro della salute dopo che Sinistra Italiana (pezzo importante di LeU) ha deciso… - FratellidItalia : Pochi giorni fa il Governo Conte-Speranza e il CTS autorizzavano riapertura piste da sci dal 15 febbraio nelle Regi… - pepo1913 : RT @amnestyitalia: #Italia Governo Draghi: l’appello di Amnesty International Italia per un’azione che metta al centro i diritti umani http… - chrcapuano : RT @3gennaio2013: Quando erano i cattivoni 5 stelle a chiudere gli impianti sciistici e prolungare la scuola fino a Giugno tutta la stampa… -

Soddisfatti chel'abbia accolta'. - - > Leggi Anche Coronavirus, in Italia 7.351 nuovi casi su 179.278 tamponi e altri 258 morti 'Ilha creato un danno che va indennizzato' - 'C'è ...Lo pensano molti operatori del settore, la pensa così anche ilo neo ministro al Turismo del, il leghista Massimo Garavaglia che fa sentire la sua voce oggi, il giorno dopo la proroga ...La grande attesa per le scelte del governo guidato da Mario Draghi . Il nuovo esecutivo che vede intorno allo stesso tavolo quasi tutte le forze ...Il neo titolare del turismo: "Pensare di mettersi in campo il 5 marzo senza certezze non ha senso". Incontro con gli operatori del settore per gli indennizzi ...