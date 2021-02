Il coronavirus fa ancora paura: nei prossimi mesi previsto aumento contagi (Di lunedì 15 febbraio 2021) contagi e decessi da coronavirus potrebbero aumentare nei prossimi mesi. A riferirlo la direttrice dell’Ecdc Andrea Ammon Andrea Ammon, commenta così in una nota sulla ultima valutazione di rischio rispetto all’epidemia in Europa ed un atteso aumento dei contagi e dei decessi da coronavirus nei prossimi mesi. L’unica speranza nel rallentamento/diminuzione dei contagi è riposta nel rafforzamento delle misure non “farmaceutiche” quali il distanziamento, l’igienizzazione delle mani, la restrizione negli spostamenti, l’uso corretto delle mascherine o diversamento l’aumento sarà inevitabile. Secondo le parole espresse dal portavoce della Commissione Europea, Vivian Loonela, si lavorerà nelle ... Leggi su zon (Di lunedì 15 febbraio 2021)e decessi dapotrebbero aumentare nei. A riferirlo la direttrice dell’Ecdc Andrea Ammon Andrea Ammon, commenta così in una nota sulla ultima valutazione di rischio rispetto all’epidemia in Europa ed un attesodeie dei decessi danei. L’unica speranza nel rallentamento/diminuzione deiè riposta nel rafforzamento delle misure non “farmaceutiche” quali il distanziamento, l’igienizzazione delle mani, la restrizione negli spostamenti, l’uso corretto delle mascherine o diversamento l’sarà inevitabile. Secondo le parole espresse dal portavoce della Commissione Europea, Vivian Loonela, si lavorerà nelle ...

