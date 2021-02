Grande Fratello Vip: Maria Teresa Ruta stasera tornerà nella casa per un confronto con i concorrenti (Di lunedì 15 febbraio 2021) La puntata del Grande Fratello Vip di questa sera vedrà alcuni snodi narrativi proseguire il loro corso e giungere al termine. Un affare rimasto in sospeso è sicuramente quello tra Maria Teresa Ruta ed i concorrenti della casa, in modo particolare Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, il televoto vedeva opposti Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet ed Andrea Zenga. A sopresa, ad uscire sconfitta dal televoto è stata la Ruta che non ha affatto preso bene l’eliminazione dalla casa, tanto che, inizialmente, si era precipitata verso la porta rossa senza salutare nessuno dei suoi ormai ex ... Leggi su trendit (Di lunedì 15 febbraio 2021) La puntata delVip di questa sera vedrà alcuni snodi narrativi proseguire il loro corso e giungere al termine. Un affare rimasto in sospeso è sicuramente quello traed idella, in modo particolare Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Nel corso dell’ultima puntata delVip, il televoto vedeva opposti, Samantha De Grenet ed Andrea Zenga. A sopresa, ad uscire sconfitta dal televoto è stata lache non ha affatto preso bene l’eliminazione dalla, tanto che, inizialmente, si era precipitata verso la porta rossa senza salutare nessuno dei suoi ormai ex ...

