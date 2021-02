Governo: Nathania Zevi, 'posti sottogoverno a donne Pd non lusinghieri, serve cambio passo' (Di lunedì 15 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 febbraio 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : Governo: Nathania Zevi, 'posti sottogoverno a donne Pd non lusinghieri, serve cambio passo'... - six_dieter : Nathania Zevi, la moglie di David Parenzo portavoce di Mario Draghi? La clamorosa indiscrezione ! Il leccare il cul… - ClaudioPetti1 : @DAVIDPARENZO @Natizevi Non so se sia vero però saremmo tutti contentissimi per voi, anche se non mi fa impazzire q… -