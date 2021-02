Gaeta | il TAR conferma il corretto operato dell’AdSP sul mercato del pesce

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Tar del Laziol’assoluta correttezza dell’dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale per la tempestiva apertura deldeldi. I giudici amministrativi, infatti, hanno respinto la richiesta cautelare, formalizzata da due aziende del settore, finalizzata a sospendere l’aggiudicazione di tre stalli con cui si era conclusa la terza procedura ad evidenza pubblica promossa dalla Asdp. Il Tar, a tal riguardo, al termine dell’udienza cautelare svolta in video conferenza, ha legittimato ancora una volta l’azione tecnico amministrativa dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale. Il network è fortemente impegnato a rendere operativa una struttura pubblica che, finanziata e realizzata tra non pochi sacrifici economici e ...

... Fiumicino e. Con questo monito Pino Musolino presidente dell' Autorità di Sistema del Mar ...l'ex presidente dell'ente Giovanni Moscherini ha confermato l'intenzione di impugnare davanti il......è peraltro vicinissimo ad un altro ex presidente dell'Adsp e amico dell'attuale sindaco di... Quelle carte serviranno al suo legale per presentare ricorso alcontro l'avviso pubblicato dal ...Il Tar del Lazio conferma l’assoluta correttezza dell’operato dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale per la tempestiva ...Il Tar del Lazio conferma l’assoluta correttezza dell’operato dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale per la tempestiva apertura del mercato del pesce di Gaeta. I giudi ...