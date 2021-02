Final 8, Milano è troppo forte, Datome MVP (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano conquista la settima Coppa Italia della sua storia dominando in lungo e in largo per tutto il weekend lungo. Non riesce l’ex Repesa a giocare uno scherzetto all’Olimpia, ma raccoglie diverse note positive dopo aver raggiunto la Finale contro ogni pronostico. La partita è senza storia nonostante Pesaro riesca a stare sotto il primo quarto chiudendolo sotto solamente 21-15, arrivato grazie a una conclusione di Moraschini sul finire del quarto. Ma nel secondo periodo la squadra di Messina sale di giri e grazie a un parziale di 27-6 (record negativo di punti realizzato da una squadra in un singolo periodo) all’intervallo lungo si ritrova in vantaggio di 27 lunghezze grazie ai 9 punti filati del capitano della nazionale Gigi Datome (premiato MVP a fine gara grazie a 15 punti). Da qui inizia una partita di ordinaria amministrazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021)conquista la settima Coppa Italia della sua storia dominando in lungo e in largo per tutto il weekend lungo. Non riesce l’ex Repesa a giocare uno scherzetto all’Olimpia, ma raccoglie diverse note positive dopo aver raggiunto lae contro ogni pronostico. La partita è senza storia nonostante Pesaro riesca a stare sotto il primo quarto chiudendolo sotto solamente 21-15, arrivato grazie a una conclusione di Moraschini sul finire del quarto. Ma nel secondo periodo la squadra di Messina sale di giri e grazie a un parziale di 27-6 (record negativo di punti realizzato da una squadra in un singolo periodo) all’intervallo lungo si ritrova in vantaggio di 27 lunghezze grazie ai 9 punti filati del capitano della nazionale Gigi(premiato MVP a fine gara grazie a 15 punti). Da qui inizia una partita di ordinaria amministrazione ...

BasketCity_net : - pesaronews : LBA Final Eight 2021: Finale: A|X Armani Exchange Milano – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: 87-59 - BardellaAndrea : RT @N_Matty24: L'avversario che ha messo più in difficoltà Milano durante queste Final Eight è stato il tappeto rosso. #SerieATipo - StorieASpicchi : RT @andrelukka: La cosa più impressionante del dominio di Milano in queste final 8 è stata sicuramente la difesa, che a livello LBA non è s… - SmorfiaDigitale : Frecciarossa Final Eight 2021 | Le Pagelle della Finale | AX Armani Exchange Mil... -