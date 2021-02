Fi: Malan, 'Bernini vicecoordinatore ottima scelta' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "La designazione di Anna Maria Bernini a vicecoordinatore è un'ottima scelta del presidente Berlusconi per dare nuovo impulso al nostro movimento. Le sue straordinarie capacità contribuiranno a quel rilancio che tanti italiani auspicano. Il Gruppo del Senato oltre a questa importante soddisfazione ha anche quella di salutare la nomina del valentissimo collega Massimo Ferro al dipartimento Economia". Lo afferma Lucio Malan, vicecapogruppo vicario di Forza Italia al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "La designazione di Anna Mariaè un'del presidente Berlusconi per dare nuovo impulso al nostro movimento. Le sue straordinarie capacità contribuiranno a quel rilancio che tanti italiani auspicano. Il Gruppo del Senato oltre a questa importante soddisfazione ha anche quella di salutare la nomina del valentissimo collega Massimo Ferro al dipartimento Economia". Lo afferma Lucio, vicecapogruppo vicario di Forza Italia al Senato.

TV7Benevento : Fi: Malan, 'Bernini vicecoordinatore ottima scelta'... - PaolaDiCaro : @francoisengo @zeropregi @viola23 Comunque non ho capito chi, in FI, avrebbe avuto l’applauso o il non sdegno di Tw… -