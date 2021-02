Family day: Pillon assolto in appello da denunce Arcigay (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – La Corte di appello di Perugia, ribaltando la sentenza di primo grado, ha assolto il senatore Simone Pillon da ogni imputazione e ha ordinato la restituzione delle somme che aveva dovuto versare agli esponenti di Arcigay a titolo di risarcimento. Il processo è quello originato da alcune querele di Arcigay omphalos Perugia per alcune espressioni usate dal senatore, allora avvocato ed esponente del Family Day, ed il Tribunale inizialmente aveva dato torto a Pillon condannandolo in sede penale e imponendogli un pesantissimo risarcimento. Ora la Corte ha cancellato tutto “perchè il fatto non costituisce reato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – La Corte didi Perugia, ribaltando la sentenza di primo grado, hail senatore Simoneda ogni imputazione e ha ordinato la restituzione delle somme che aveva dovuto versare agli esponenti dia titolo di risarcimento. Il processo è quello originato da alcune querele diomphalos Perugia per alcune espressioni usate dal senatore, allora avvocato ed esponente delDay, ed il Tribunale inizialmente aveva dato torto acondannandolo in sede penale e imponendogli un pesantissimo risarcimento. Ora la Corte ha cancellato tutto “perchè il fatto non costituisce reato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

