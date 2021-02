Eurogruppo, non ritirare troppo presto stimoli economia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lo scenario economico resta caratterizzato da una forte incertezza, che suggerisce cautela e gradualità nel prendere decisioni e che evidenza l'importanza di politiche di supporto all'economia che non ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lo scenario economico resta caratterizzato da una forte incertezza, che suggerisce cautela e gradualità nel prendere decisioni e che evidenza l'importanza di politiche di supporto all'che non ...

Ultime Notizie dalla rete : Eurogruppo non Esordio di Franco a Bruxelles: 'Consapevole delle sfide'

Eurogruppo, non ritirare troppo presto stimoli economia

"Ho apprezzato moltissimo" che il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe e il ministro italiano Daniele Franco "si siano messi d'accordo sul fatto che il ministro non facesse oggi la sua ...

“La situazione resta seria”, l’Eurogruppo invita i governi a varare le politiche necessarie

Preoccupa il livello di occupazione, ancora troppo basso, e la capacità dei sistemi nazionali di garantire una copertura vaccinale adeguata. Gentiloni: "Dipende tutto dalle scelte della politica". Dan ...

