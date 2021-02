Escrementi di topi | insetti morti e carne marcia | orrore al minimarket degli immigrati

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Savona, 15 feb – Una vera e propria scena dell’quella che si è presentata davanti agli occhiuomini delle Fiamme Gialle durante un controllo di routine presso ilgestito dadi via Cavour, a Savona. Un disgustoso coacervo di alimenti scaduti disposti all’interno di scaffalature luride, disseminate didie carcasse di scarafaggi. Ma non è finita: confezioni die prodotti ittici scaduti da due anni, conservati in mezzo a. Duegestivano undell’I gestori del, come detto, sono due. Durante il primo sopralluogo, avvenuto nell’ambito di una ...

Ultime Notizie dalla rete : Escrementi topi

Secolo d'Italia

Pacchi di pasta mangiati dai, scarafaggi morti, tracce didi roditori sugli scaffali, pesce e carne in pessimo stato di conservazione e molto altro ancora. Sarebbe bastata anche solo la metà delle 'irregolarità' ...Nell'esercizio commerciale, che è situato nella centralissima via Cavour, era esposta merce su scaffali visibilmente sporchi, con tracce didi roditori e scarafaggi. Un'ispezione più ...Si tratta in modo particolare di carne e pesce congelati. Nell'esercizio commerciale, che è situato nella centralissima via Cavour, era esposta merce su scaffali visibilmente sporchi, con tracce di es ...