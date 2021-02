Domenica In, Vincenzo De Lucia imita Barbara D’Urso, la sua reazione (VIDEO) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nel corso della puntata di ieri di Domenica In, Vincenzo De Lucia ha dato luogo ad un’imitazione di Barbara D’Urso davvero molto divertente. La conduttrice Mara Venier è rimasta esilarata dalla rappresentazione, al punto da non riuscire a trattenere le risate. Ad ogni modo, tale imitazione ha fatto il giro del web ed è stata commentata anche dalla diretta interessata. Durante la puntata di Live non è la D’Urso, infatti, la padrona di casa ha mandato in onda uno stralcio di tale imitazione e poi ha commentato l’accaduto. Ecco cosa ha detto. L’imitazione di Vincenzo De Lucia a Domenica In Barbara D’Urso è tra i personaggi più ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nel corso della puntata di ieri diIn,Deha dato luogo ad un’zione didavvero molto divertente. La conduttrice Mara Venier è rimasta esilarata dalla rappresentazione, al punto da non riuscire a trattenere le risate. Ad ogni modo, talezione ha fatto il giro del web ed è stata commentata anche dalla diretta interessata. Durante la puntata di Live non è la, infatti, la padrona di casa ha mandato in onda uno stralcio di talezione e poi ha commentato l’accaduto. Ecco cosa ha detto. L’zione diDeInè tra i personaggi più ...

tuttopuntotv : Domenica In, Vincenzo De Lucia imita Barbara D’Urso, la sua reazione (VIDEO) #noneladurso #DomenicaIn - infoitcultura : Domenica In, Barbara D'Urso ospite di Mara Venier: ma è l'imitazione di Vincenzo De Lucia - infoitcultura : Barbara D'Urso a Domenica In da Mara Venier, ma è l'imitazione di Vincenzo De Lucia - vincenzo_nap : MA IO ME LA VEDO ORIETTA DI DOMENICA CHE TRA LA SFOGLIA DA TIRARE E IL RAGÙ DA CONTROLLARE GIRA PER CASA A SUON DI… - filufilo : RT @Unf_Tweet: -