Dati di vendita britannici | risultati per i videogiochi del 14 02 21

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Port o no, al baffo non la si fa: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury debutta con l’oro negli ultimidiper iCome ogni lunedì, anche stavolta abbiamo gli ultimidiper i. C’è molto di cui parlare, perciò dovremo procedere spediti. L’inserimento della campagna bonus in Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è valso al port un debutto in cima alla top ten, a discapito del debole quattordicesimo posto all’esordio su Wii U nel novembre 2013. In quella stessa settimana ci fu il lancio di PS4, ma con Nintendo Switch le cose sono molto, molto diverse. Questo è il terzo lancio migliore per un gioco di Mario su Switch, superando quelli a scorrimento laterale (New Super Mario Bros. U Deluxe e Super Mario Maker 2) ma ...