Covid, "due mascherine sono più efficienti di una". Si scatena l'ironia del web (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb – Ogni giorno ne sentiamo una nuova sul Covid: questa volta la novità è che secondo alcuni esperti, per proteggersi dal virus, sarebbe meglio indossare due mascherine. E tutto questo dopo aver passato un anno a discutere di mascherine con o senza filtro, ffp2 o ffp3. Inutile dire che su Twitter l'hashtag #duemascherine è divenuto virale e gli utenti non hanno mancato di ironizzare sull'argomento. La "scoperta" delle due mascherine Questa mattina, appunto, su Twitter l'hashtag #due mascherine era in cima alla classifica delle tendenze italiane. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie americani, (Cdc) hanno analizzato i risultati su due teste artificiali distanziate di circa due metri, cercando di capire quante particelle delle dimensioni del coronavirus ...

SkyTG24 : San Valentino, al Policlinico di Bari sboccia l’amore tra due infermieri del reparto Covid - sbonaccini : Vaccino anti-Covid per i cittadini over80 dell'Emilia-Romagna, via alle prenotazioni secondo due fasce d'età. Trami… - marattin : Due anni fa era saldo il governo Lega-M5S. Ancora un anno fa, il Covid (quasi) non sapevamo che fosse, le “sardine”… - Martinac07 : RT @CucchiRiccardo: La verità è che si muore di Covid e di crisi economica. Questa è la drammatica realtà. Ed è davvero difficile individua… - clubseight_ : RT @CucchiRiccardo: La verità è che si muore di Covid e di crisi economica. Questa è la drammatica realtà. Ed è davvero difficile individua… -