Che flop il Mondiale di Cortina | pure Dominik Paris sbaglia ed è giù dal podio

"Zero Tituli" non vale solo nel calcio - anche se Mourinho sugli sci non l'abbiamo mai visto - ed è il bilancio azzurro alla fine della prima settimana del Mondiale di Cortina, che prometteva molto di più ma è nato evidentemente sotto stelle cattive. L'infortunio di Sofia Goggia a poco dal via, i continui rinvii, una neve che somiglia tanto a quella del Nord America. Tutto vero, ma poi ci sono anche gli errori e quello di Dominik Paris ieri, nella Discesa iridata, è da matita rossa. Lui rimane un fenomeno e non è la singola gara che cancella tutto quello di buono (e ce n'è molto) fatto fino ad oggi in carriera, però una medaglia - non necessariamente quella del metallo più pregiato - sulla "Vertigine" l'ha avuta al collo sino ad oltre metà gara. Poi un errore, proprio nell'unico punto che era da curare come un bambino, ...

