Che Dio Ci Aiuti, Spollon ‘bacchetta’ la Del Bufalo: “Ci mancava solo un pugno dritto sul naso” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Che Dio ci aiuto Spollon – solonotizie24Tempi difficili per Pierpaolo Spollon che viene bacchettato da Diana Del Bufalo, anche nei panni di Monica in Che Dio ci Aiuti. L’attore in un post condiviso sui social ha fatto riferimento a un “pugno dritto sul naso”. Ecco cos’è successo. Proprio quando tutto sembrava stesse raggiungendo un equilibrio per i personaggi che vivono nel convento gestito da Suor Angela… tutto viene nuovamente sconvolto da alcune crisi che si sono scatenate in Monica e anche Ginevra. L’ex novizia a quanto pare non ha affatto le idee chiare in merito al suo futuro ed Erasmo a quanto pare ha davvero fatto breccia nel cuore di Ginevra, tanto da decidere di scappare via da Nico al fine di far luce sui suoi sentimenti. ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Che Dio ci aiutonotizie24Tempi difficili per Pierpaoloche viene bacchettato da Diana Del, anche nei panni di Monica in Che Dio ci. L’attore in un post condiviso sui social ha fatto riferimento a un “sul”. Ecco cos’è successo. Proprio quando tutto sembrava stesse raggiungendo un equilibrio per i personaggi che vivono nel convento gestito da Suor Angela… tutto viene nuovamente sconvolto da alcune crisi che si sono scatenate in Monica e anche Ginevra. L’ex novizia a quanto pare non ha affatto le idee chiare in merito al suo futuro ed Erasmo a quanto pare ha davvero fatto breccia nel cuore di Ginevra, tanto da decidere di scappare via da Nico al fine di far luce sui suoi sentimenti. ...

Pontifex_it : A tutti noi può capitare di sperimentare ferite, fallimenti, sofferenze, egoismi che ci chiudono a Dio e agli altri… - Pontifex_it : Per comprendere meglio i disegni di Dio nella nostra vita, cerchiamo di rafforzare il rapporto con Lui nella… - antoniospadaro : #Dio non è un’idea, ma Colui che si contamina. #PapaFrancesco #Angelus - mudadale : Cioè le persone credono in Dio senza una cazzo di prova che testimoni la sua esistenza e voi dovete scassare i cogl… - anguriadorata : AANTIO DIO MA CHE TU VIENE OGNI TWBTO -