Cattedra orario esterna | per acquisire titolarità nella scuola di completamento bisogna chiedere trasferimento

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Un docente titolare su unaha lasede principale della, per modificarla deveL'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Cattedra orario

Orizzonte Scuola

Mi riferisco alla definizione di una nuova Funzione Docente, condi servizio di 36 ore settimanali "all inclusive" ediinvariato, ferie uguali a quelle degli altri dipendenti ...Fermo restando che la presenza di tutti i docenti insin da settembre è stato un proposito ... Le soluzioni delineate sono due: o si estende l'attività didattica inpomeridiano, oppure ...Ha appena raccolto l’incarico di ministro alle Disabilità e per la vicentina Erika Stefani arriva subito la prima questione da risolvere: il dossier dell’Anief, l’associazione nazionale degli insegnan ...Sorrido nel leggere le parole roboanti e fumose, ma alla moda, del nuovo ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi: scuola aperta e inclusiva, personale formato e qualificato, nuove competenze per gl ...