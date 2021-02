Casalino: 'Già al Grande Fratello ero uno 'stratega'' (Di lunedì 15 febbraio 2021) ' stratega ' nella prima casa del Grande Fratello , quella con Pietro Taricone. Portavoce dell'ex premier 5 Stelle Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Rocco Casalino si racconta così nella sua ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 febbraio 2021) '' nella prima casa del, quella con Pietro Taricone. Portavoce dell'ex premier 5 Stelle Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Roccosi racconta così nella sua ...

lorepregliasco : Ho già ordinato in libreria 'Il portavoce', il libro di Rocco Casalino. Credo che per chiunque segua politica, comu… - borghi_claudio : @agente_zeta @MassiCarli @Frances43279623 Forse non ha capito, il RRF è GIA' approvato e l'OK l'ha dato giuseppi to… - NemNemecsek : RT @Axen0s: già non riuscivo a spiegarmi l'infatuazione adolescenziale della vera sinistra per Conte, figuriamoci quella per Casalino... si… - agiliberti51 : RT @FlavioRenzo49: Ma và? Qualche dubbio ce l'avevo già... - muosse1971 : Casalino è più in vista di Conte, nn mi meraviglierei se si presentasse x governare... Tanto la faccia di cu.. ce l'ha di già... -

Ultime Notizie dalla rete : Casalino Già Casalino: 'Già al Grande Fratello ero uno 'stratega''

E invece, Rocco Casalino uscì 'da eroe'. La vita cambiata, l'autista ad accompagnarlo a piazza di Spagna, la guardia del corpo e il Paese a fargli festa. Non sapeva ancora, 'Il Portavoce', che quella ...

Otto e Mezzo, "Brunetta impari a star zitto" ma non ha mai parlato: Andrea Scanzi, clamorosa figura di palta

... ruolo che aveva già ricoperto e per il quale è particolarmente odiato dai sindacati, il ... Questa sera Casalino in studio? Chi sono i due "mastini" che la Gruber gli schiera contro: farsa a "Otto e ...

Governo, news e ultime notizie di oggi: Draghi accetta l'incarico con riserva Corriere della Sera E invece, Roccouscì 'da eroe'. La vita cambiata, l'autista ad accompagnarlo a piazza di Spagna, la guardia del corpo e il Paese a fargli festa. Non sapeva ancora, 'Il Portavoce', che quella ...... ruolo che avevaricoperto e per il quale è particolarmente odiato dai sindacati, il ... Questa serain studio? Chi sono i due "mastini" che la Gruber gli schiera contro: farsa a "Otto e ...