Borse asiatiche positive, Tokyo chiude in grande rialzo (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Pioggia di acquisti sul listino di Tokyo, che porta a casa un guadagno dell'1,91% sul Nikkei 225; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l'indice di Shenzhen, che sale del 2,12%. In moderato rialzo Hong Kong (+0,45%); sulla stessa linea, su di giri Seul (+1,5%). Buona la prestazione di Mumbai (+1,06%); sulla stessa tendenza, in rialzo Sydney (+0,97%). Modesto recupero sui valori precedenti per l'Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano in progresso dello 0,26%. Controllato progresso per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia in salita dello 0,34%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che sta facendo un moderato +0,11%. Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta allo 0,08%, mentre il ...

