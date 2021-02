Belen Rodriguez su tutte le furie | scetticismo e accuse pesanti

(Di lunedì 15 febbraio 2021)è andata suledinanzi ai commenti degli haters che hanno messo in dubbio la paternità del bambino che porta in grembo. La seconda gravidanza dinon è stata presa bene da tutti. La showgirl e Antonino Spinalbese si amano alla follia e il coronamento di tale sentimento è L'articolo proviene da Inews.it.

GiuseppeporroIt : Hater critica pesantemente Belen Rodriguez per la gravidanza, lei non ci ha visto più: ecco la sua reazione… - tempoweb : Stefano De Martino fa lezioni di napoletano. Il figlio Santiago scugnizzo perfetto #stefanodemartino #santiago… - Notiziedi_it : Belen Rodriguez conferma: ‘Sono incinta, sento che sarà una bambina’ - Notiziedi_it : Belen Rodriguez incinta, spiazzata dalla reazione di Santiago - PasqualeMarro : Belen Rodriguez aspetta una bambina, si chiamerà… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

è incinta e aspetta un figlio dal suo nuovo compagno, l'hair stylist Antonino Spinalbese. La notizia girava da qualche tempo, ma i diretti interessati non avevano mai confermato la ...Laha risposto a tono a chi ha fatto insinuazioni sbagliate sulla sua vita privata e sulla sua seconda ...Belen Rodriguez è andata su tutte le furie dinanzi ai commenti degli haters che hanno messo in dubbio la paternità del bambino che porta in grembo.A Live – Non è la D’Urso è intervenuta ospite la coppia formata da Gianluca e Grazia: divenne virale il video girato da lui e pubblicato sui social, nel quale beccava la moglie insieme all’amante all ...