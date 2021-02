Baldur's Gate 3 riceverà interessanti novità questa settimana (Di lunedì 15 febbraio 2021) Larian Studios, lo sviluppatore di Baldur's Gate 3, ha accennato ad alcune novità per la patch 4. In un nuovo post su Steam, lo studio ha rivelato un nuovo panel livestream in programma per il 17 febbraio alle 19 italiane. Insieme a notizie e aggiornamenti, il panel promette le "patch note più grandi mai create da Larian". I filmati migliorati e gli incantesimi faranno parte del panel, ma la cosa più interessante è come lo studio presenterà i contenuti del "più grande aggiornamento finora" del gioco. Con l'attuale build in accesso anticipato che comprende l'Atto 1, molto probabilmente l'Atto 2 sarà incluso nel prossimo aggiornamento. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 febbraio 2021) Larian Studios, lo sviluppatore di's3, ha accennato ad alcuneper la patch 4. In un nuovo post su Steam, lo studio ha rivelato un nuovo panel livestream in programma per il 17 febbraio alle 19 italiane. Insieme a notizie e aggiornamenti, il panel promette le "patch note più grandi mai create da Larian". I filmati migliorati e gli incantesimi faranno parte del panel, ma la cosa più interessante è come lo studio presenterà i contenuti del "più grande aggiornamento finora" del gioco. Con l'attuale build in accesso anticipato che comprende l'Atto 1, molto probabilmente l'Atto 2 sarà incluso nel prossimo aggiornamento. Leggi altro...

Baldur's Gate 3 sta per aggiornarsi: Larian presenta l'update in diretta il 17 febbraio Everyeye Videogiochi Baldur's Gate 3 riceverà interessanti novità questa settimana

Previsto per questa settimana un panel dedicato a Baldur's Gate 3 con i contenuti del 'più grande aggiornamento finora'.

Baldur's Gate 3 sta per aggiornarsi: Larian presenta l'update in diretta il 17 febbraio

La software house in azione su Baldur's Gate 3 si prepara a presentare un nuovo appuntamento in diretta streaming.

