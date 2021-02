Auto in fiamme lungo il viadotto Acqualonga, i Vigili del Fuoco evitano il peggio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (Av) – Durante la mattinata di oggi 15 febbraio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’Autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 32,450 in direzione Canosa, sul viadotto Acqualonga nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incendio che ha interessato un’Autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e messo in sicurezza l’area. L’uomo alla guida di origini avellinesi, non ha subito conseguenze tranne un comprensibile spavento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (Av) – Durante la mattinata di oggi 15 febbraio, ideldi Avellino sono intervenuti sull’strada A16 Napoli – Canosa, al Km. 32,450 in direzione Canosa, sulnel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incendio che ha interessato un’vettura in transito. Leche hanno avvolto il veicolo sono state spente e messo in sicurezza l’area. L’uomo alla guida di origini avellinesi, non ha subito conseguenze tranne un comprensibile spavento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

neifatti : Paura sull’A16, auto in fiamme sul viadotto - zazoomblog : Paura all’Axa: 6 auto in fiamme 4 completamente distrutte - #Paura #all’Axa: #fiamme - CorriereCitta : Paura all’Axa: 6 auto in fiamme, 4 completamente distrutte - infoitinterno : Auto in fiamme -

Ultime Notizie dalla rete : Auto fiamme Torino, evasione fiscale per 1,6 milioni di euro. Quattro persone denunciate

Maxi evasione fiscale milionaria organizzata da quattro persone dell'hinterland di Torino e operanti nel settore della componentistica per auto. L'intervento delle Fiamme Gialle ha scoperto la truffa. Il metodo è sempre lo stesso, la costituzione di società "cartiere" il cui unico scopo è quello di emettere fatture per operazioni ...

Giro di fatture false per 7 milioni, nei guai quattro imprenditori

Le indagini delle fiamme gialle sono durate oltre un anno, coordinate dal sostituto procuratore ... Così sono risaliti alle altre tre aziende, tutte del settore della componentistica per auto, che ...

Auto in fiamme al Paradiso, rogo spento dai vigili del fuoco BrindisiReport Auto in fiamme alla palazzine Iacp di Capua: dietro l’atto il business degli alloggi?

E’ quasi certamente doloso l’incendio che ha distrutto, ieri a Capua (Ce), otto auto che erano parcheggiate all’esterno delle palazzine Iacp di via Sant’Agata, tutte di proprietà dei residenti. Sulla ...

Auto in fiamme

Le cause che hanno portato all'incendio del veicolo non sono ancora chiare, e saranno oggetto d'indagine. a avuto luogo oggi pomeriggio poco dopo le 17 un principio d'incendio che ha coinvolto un veic ...

Maxi evasione fiscale milionaria organizzata da quattro persone dell'hinterland di Torino e operanti nel settore della componentistica per. L'intervento delleGialle ha scoperto la truffa. Il metodo è sempre lo stesso, la costituzione di società "cartiere" il cui unico scopo è quello di emettere fatture per operazioni ...Le indagini dellegialle sono durate oltre un anno, coordinate dal sostituto procuratore ... Così sono risaliti alle altre tre aziende, tutte del settore della componentistica per, che ...E’ quasi certamente doloso l’incendio che ha distrutto, ieri a Capua (Ce), otto auto che erano parcheggiate all’esterno delle palazzine Iacp di via Sant’Agata, tutte di proprietà dei residenti. Sulla ...Le cause che hanno portato all'incendio del veicolo non sono ancora chiare, e saranno oggetto d'indagine. a avuto luogo oggi pomeriggio poco dopo le 17 un principio d'incendio che ha coinvolto un veic ...