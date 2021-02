Asia Argento spara a zero sul giornalista: “Ti infilo un tacco in bocca” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Durante un’ospitata nel programma “Non è l’arena”, Asia Argento minaccia di infilare un tacco in bocca al giornalista Asia Argento (Getty)Asia Argento, pseudonimo di Aria Maria Vittoria Rossa Argento, è un’attrice, regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana. È la figlia del maestro del cinema horror nostrano, Dario Argento e di Daria Nicolodi. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo del cinema fin da bambina. Dopo il suo esordio nel film “Il ritorno del guerriero”, Asia ha partecipato ad alcune pellicole del noto genitore, come ad esempio “Demoni 2… L’incubo ritorna”. Il primo ruolo da protagonista lo ottiene all’età di tredici anni, prendendo parte alle riprese di ... Leggi su kronic (Di lunedì 15 febbraio 2021) Durante un’ospitata nel programma “Non è l’arena”,minaccia di infilare uninal(Getty), pseudonimo di Aria Maria Vittoria Rossa, è un’attrice, regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana. È la figlia del maestro del cinema horror nostrano, Darioe di Daria Nicolodi. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo del cinema fin da bambina. Dopo il suo esordio nel film “Il ritorno del guerriero”,ha partecipato ad alcune pellicole del noto genitore, come ad esempio “Demoni 2… L’incubo ritorna”. Il primo ruolo da protagonista lo ottiene all’età di tredici anni, prendendo parte alle riprese di ...

