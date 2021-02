Vaccino Covid: al via la sperimentazione di AstraZeneca sui bambini (Di domenica 14 febbraio 2021) Fino ad oggi il Vaccino AstraZeneca è stato approvato dall'Ema esclusivamente per i soggetti che hanno più di 18 anni, ma la casa farmaceutica ha reso noto che a breve inizieranno i primi test clinici su persone che rientrano nella fascia d'età tra i 6 anni e i 17 anni. Ad annunciare la fase di sperimentazione sui bambini è stato il direttore dell'Oxford Vaccine Group Andrew Pollard. L'uomo, a capo del team dell'Università inglese che ha sviluppato il siero contro il Coronavirus, ha fatto infatti sapere che a breve questo verrà somministrato a 300 minorenni. Covid: AstraZeneca annuncia sperimentazione sui bambini Nella sperimentazione saranno impegnati 300 soggetti tra i 6 anni e i 17 anni. Oltre a questi bambini e ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 14 febbraio 2021) Fino ad oggi ilè stato approvato dall'Ema esclusivamente per i soggetti che hanno più di 18 anni, ma la casa farmaceutica ha reso noto che a breve inizieranno i primi test clinici su persone che rientrano nella fascia d'età tra i 6 anni e i 17 anni. Ad annunciare la fase disuiè stato il direttore dell'Oxford Vaccine Group Andrew Pollard. L'uomo, a capo del team dell'Università inglese che ha sviluppato il siero contro il Coronavirus, ha fatto infatti sapere che a breve questo verrà somministrato a 300 minorenni.annunciasuiNellasaranno impegnati 300 soggetti tra i 6 anni e i 17 anni. Oltre a questie ...

sbonaccini : Vaccino anti-Covid per i cittadini over80 dell'Emilia-Romagna, via alle prenotazioni secondo due fasce d'età. Trami… - Affaritaliani : ++ 'In #Israele si stava meglio prima del #vaccino' ++ Di @pbecchi e @gzibordi #12febbraio #COVID19 #lockdown - istsupsan : ??PUÒ IL #VACCINO CAUSARE IL #COVID19 ? ? No, i vaccini ora in uso (#PfizerBiontech, #Moderna e #Astrazeneca) non s… - leone150872 : RT @BarbaraRaval: E se il #vaccinoCovid contribuisse alla trasmissione del virus anziché arrestarla? Ci sono forti indizi che possa accade… - AlbertoGalimb : RT @mauromagatti: Il vaccino covid come bene comune globale La pandemia diventi catalizzatore di un cambiamento sistemico nella gestione… -