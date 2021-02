Ubriaco si ferma a raccogliere i pezzi di auto dopo lo schianto, arriva la polizia: via la patente (Di domenica 14 febbraio 2021) Una pattuglia della polizia locale nordest vicentino, impegnata nel controllo del territorio, verso le 22:15 di sabato 13 febbraio, si è accorta che all'interno di un'aiuola spartitraffico posta all'... Leggi su vicenzatoday (Di domenica 14 febbraio 2021) Una pattuglia dellalocale nordest vicentino, impegnata nel controllo del territorio, verso le 22:15 di sabato 13 febbraio, si è accorta che all'interno di un'aiuola spartitraffico posta all'...

