Tegola Juve: out un titolare in Champions e campionato (Di domenica 14 febbraio 2021) Ultime notizie Juventus – Guai grossi per Andrea Pirlo. Juan Cuadrado, uscito infortunato dalla sfida di Serie A contro il Napoli di Gennaro Gattuso, resterà fermo ai box più del previsto. Il laterale della Juventus, infatti, salterà la gara contro il Porto in Champions League e la prossima di campionato contro il Crotone. Intanto, per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

