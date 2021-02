ilbassanese : Snowboarder cade e si ferisce, strade troppo trafficate sull'Altopiano: l'ambulanza non parte -

VicenzaToday

Unosi è infortunato domenica intorno alle 12.40 mentre scendeva da Cima Mandriolo, sopra il Rifugio Val Formica. P. S., 40 anni, di Trissino, era infatti caduto e lamentava dolori a una ...con lo snowboard in montagna e si ferisce, ma l'ambulanza non riesce ad arrivare sul luogo dell'... Vittima dell'infortunio uno40enne di Trissino , P. F., caduto mentre scendeva da Cima ...Cade con lo snowboard in montagna e si ferisce, ma l'ambulanza non riesce ad arrivare sul luogo dell'incidente per il troppo traffico.... Scopri di più ...Gallio - Oggi, 14 febbario, attorno alle 13 la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Asiago per un incidente: uno snowboarder 40enne si è infortunato mentre scendeva ...