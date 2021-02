Serie D, girone A: Bra sconfitto in casa, l'Imperia vince 1 - 3 (Di domenica 14 febbraio 2021) CALCIO Domenica difficile per il Bra che affonda 1 - 3 tra le porte amiche dell'Attilio Bravi contro l'Imperia. Il gol della bandiera del capitano Rossi, arrivato di testa al 91' su calcio d'angolo, ... Leggi su gazzettadalba (Di domenica 14 febbraio 2021) CALCIO Domenica difficile per il Bra che affonda 1 - 3 tra le porte amiche dell'Attilio Bravi contro l'. Il gol della bandiera del capitano Rossi, arrivato di testa al 91' su calcio d'angolo, ...

OptaPaolo : 1 - #NapoliJuventus è la prima la sfida di ritorno nella storia della Serie A a girone unico giocata prima di quella di andata. Rovescio. - ftg_soccer : GOAL! Casertana in Italy Serie C: Girone C Casertana 2-0 Teramo - ftg_soccer : GOAL! Monopoli in Italy Serie C: Girone C Monopoli 1-0 Turris GOAL! Monopoli in Italy Serie C: Girone C Monopoli 2-… - AlmaCalcioTosca : Serie D Girone D - Aglianese-Pro Livorno Sorgenti 5-1: cronaca e pagelle - ftg_soccer : GOAL! Casertana in Italy Serie C: Girone C Casertana 1-0 Teramo -