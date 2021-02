Sci, la decisione di Speranza blocca tutto. La nuova data (Di domenica 14 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Stop allo sci: il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo, data di scadenza dell’ultimo Dpcm. Un provvedimento che segue il parere contrario del Comitato tecnico scientifico alla riapertura degli impianti, che sarebbero dovuti tornare accessibili da domani, lunedì 15 febbraio. Il provvedimento, si legge in una nota del ministero, “tiene conto dei più recenti dati epidemiologici comunicati venerdì 12 febbraio dall’Istituto Superiore di Sanità, attestanti che la variante inglese, caratterizzata da maggiore trasmissibilità, rappresenta una percentuale media del 17,8% sul numero totale dei contagi”. Nel provvedimento il ministro Speranza spiega che il Governo “si impegna a compensare al più presto gli operatori del ... Leggi su improntaunika (Di domenica 14 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Stop allo sci: il ministro della Salute Robertoha firmato l’ordinanza che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo,di scadenza dell’ultimo Dpcm. Un provvedimento che segue il parere contrario del Comitato tecnico scientifico alla riapertura degli impianti, che sarebbero dovuti tornare accessibili da domani, lunedì 15 febbraio. Il provvedimento, si legge in una nota del ministero, “tiene conto dei più recenti dati epidemiologici comunicati venerdì 12 febbraio dall’Istituto Superiore di Sanità, attestanti che la variante inglese, caratterizzata da maggiore trasmissibilità, rappresenta una percentuale media del 17,8% sul numero totale dei contagi”. Nel provvedimento il ministrospiega che il Governo “si impegna a compensare al più presto gli operatori del ...

Capezzone : Sullo #sci il primo test del nuovo governo. Lombardia e Veneto avevano preso decisione INECCEPIBILE: riapertura con… - fattoquotidiano : ULTIM'ORA/GLI IMPIANTI DI SCI NON RIAPRONO Ecco la decisione di Speranza […] - Alberto_Cirio : Il ministro Speranza ha appena firmato una ordinanza che blocca la ripartenza degli impianti di sci. Sono allibito… - 7m70 : A #CTCF la decisione di non aprire gli impianti da sci. Vedremo come gestirà il governo la pandemia, ma temo che p… - dasimionato : RT @Capezzone: Sullo #sci il primo test del nuovo governo. Lombardia e Veneto avevano preso decisione INECCEPIBILE: riapertura con cautele… -