Provincia di Bari, segnalata la presenza di una pantera nera (Di domenica 14 febbraio 2021) In Provincia di Bari, è stata vista una pantera nera: l’ultima segnalazione, a Acquaviva delle Fonti, ha spinto il sindaco a vietare il transito in campagna. Bari, avvistata pantera nera: sindaco vieta transito in campagna su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 febbraio 2021) Indi, è stata vista una: l’ultima segnalazione, a Acquaviva delle Fonti, ha spinto il sindaco a vietare il transito in campagna., avvistata: sindaco vieta transito in campagna su Notizie.it.

nicomanetta1 : Coronavirus Bari, 'La Casa di Carta' dei taxi: ristori negati a chi risiede in provincia - VIDEO - Il Quotidiano It… - alessiawithtwos : “maybe on my next mission they’ll send me to italy!” è vero, bellissima tokyo in provincia di bari - 2020Frankie2020 : Chi da provincia sud di Bari? - TRMh24 : ?? EMERGENZA #CORONAVIRUS PUGLIA | Su 7.274 test, 732 i casi positivi: 311 in provincia di Bari, 77 Brindisi, 64 BAT… - PUGLIALIBERA1 : covid-19 in Puglia, 732 nuovi positivi su 7.274 test processati: 311 in provincia di Bari. I decessi sono 17 -