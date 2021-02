Pagelle Inter-Lazio 3-1, voti e tabellino Serie A 2020/2021 (Di domenica 14 febbraio 2021) Le Pagelle di Inter-Lazio 3-1 con i voti e il tabellino del match della ventiduesima giornata di Serie A 2020/2021. A San Siro netta imposizione dei nerazzurri con una prestazione monstre di Lukaku: doppietta (un gol su rigore, l’altro su un rimpallo grazie a Intervento Var), poi nella ripresa Escalante accorcia le distanze e Lautaro su assist del compagno belga chiude i giochi. Di seguito i voti ai protagonisti della sfida. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 7, De Vrij 6.5, Bastoni 6; Hakimi 6 (46? st D’Ambrosio sv), Barella 6.5, Brozovic 7, Eriksen 6.5 (27? st Gagliardini 6), Perisic 6.5 (46? st Darmian sv); Martinez 7 (33? st Sanchez sv), Lukaku 8 (46? st Pinamonti ... Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Ledi3-1 con ie ildel match della ventiduesima giornata di. A San Siro netta imposizione dei nerazzurri con una prestazione monstre di Lukaku: doppietta (un gol su rigore, l’altro su un rimpallo grazie avento Var), poi nella ripresa Escalante accorcia le distanze e Lautaro su assist del compagno belga chiude i giochi. Di seguito iai protagonisti della sfida. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH(3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 7, De Vrij 6.5, Bastoni 6; Hakimi 6 (46? st D’Ambrosio sv), Barella 6.5, Brozovic 7, Eriksen 6.5 (27? st Gagliardini 6), Perisic 6.5 (46? st Darmian sv); Martinez 7 (33? st Sanchez sv), Lukaku 8 (46? st Pinamonti ...

fcin1908it : PAGELLE: LuLa is back! Eriksen illumina, Skriniar pazzesco. Ma c’è una menzione speciale - SpazioInter : Inter-Lazio, le pagelle: Lukaku incontenibile, Eriksen e Brozovic comandano a centrocampo - - ArmandoAreniell : Inter-Lazio 3-1, le pagelle: Lukaku inarrestabile, nerazzurri primi in classifica - 68_dux : Le pagelle dell'Inter - Lukaku è l'incredibile Hulk, Eriksen è poesia. E la difesa un muro... ah già nn è la Juve .… - SPress24 : La Lazio gioca, l’Inter segna. Nerazzurri primi in Classifica – Le Pagelle di Inter-Lazio -