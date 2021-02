Ounas | «Vogliamo la salvezza Futuro? Penso solo al Crotone»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 febbraio 2021) Adam, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Adam, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Sassuolo. PRESTAZIONE – «Abbiamo iniziato bene, poi hanno fatto gol e abbiamo risposto subito. Peccato per il risultato, ma dobbiamo lavorare per andare avanti e per salvarci».– «Dietro la classifica è molto corta, dobbiamo prendere più punti possibili». OBIETTIVI – «Sono venuto qua per aiutare la squadra e dare il massimo, lo sto facendo e spero di continuare a farlo».– «Non lo so, adesso sono aa questo». Leggi su Calcionews24.com