Ora respiro e frequenza cardiaca si misurano coi VR (Di domenica 14 febbraio 2021) Misurare respiro e frequenza cardiaca tramite un visore di realtà virtuale (VR) da oggi è possibile grazie allo studio di un team di ricercatori del Politecnico di Milano che ha dimostrato per la prima volta che è possibile usare questo sistema senza ulteriori periferiche o strumenti indossabili.Come funziona lo ha spiegato Enrico Caiani del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del PoliMi. "Si va a utilizzare i sensori già presenti nel visore, accelerometri e giroscopi, normalmente utilizzati per modificare lo scenario dell'esperienza visualizzata sullo schermo interno del visore. Il segnale viene registrato e analizzato. La testa subisce una variazione a ogni battito cardiaco legata al fatto che circa 20 ml di sangue arrivano al cervello, questo comporta uno spostamento della testa che non viene percepito ...

