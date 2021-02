Morto a 87 anni lo scrittore Toni Zamengo (Di domenica 14 febbraio 2021) Toni Zamengo Addio all'ex magistrato e scrittore Giancarlo Bagarotto 19 dicembre 2020 Poeta, scrittore, autore di testi scolastici e professore: una figura culturale a tutto tondo. Ecco chi era Toni ... Leggi su veneziatoday (Di domenica 14 febbraio 2021)Addio all'ex magistrato eGiancarlo Bagarotto 19 dicembre 2020 Poeta,, autore di testi scolastici e professore: una figura culturale a tutto tondo. Ecco chi era...

fattoquotidiano : Pavia, nessuna sepoltura per un bambino azero di 8 anni morto tre settimane fa: il cimitero non accetta i non resid… - GassmanGassmann : Ho iniziato a lavorare a 18 anni, ormai sono 37 anni che fingo di essere altri. Sono stato buono,cattivo, bello,bru… - Corriere : Lutto nel mondo del jazz, morto il pianista Chick Corea: aveva 79 anni - Virus1979C : RT @Radio1Rai: ??E' morto Enrico #Greppi, in arte #Erriquez, volto ed anima della #Bandabardò. La notizia confermata dal manager Francesco B… - eleonorarada : RT @Radio1Rai: ??E' morto Enrico #Greppi, in arte #Erriquez, volto ed anima della #Bandabardò. La notizia confermata dal manager Francesco B… -