Milan-Empoli Primavera 4-0, Giunti: “Risultato ampio, ma potevamo segnare ancora” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Federico Giunti, allenatore del Milan Primavera, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' dopo la vittoria per 4-0 contro l'Empoli Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 15 febbraio 2021) Federico, allenatore del, ha parlato ai microfoni di 'TV' dopo la vittoria per 4-0 contro l'Pianeta

acmilan : The Primavera are back in action: Watch #MilanEmpoli LIVE on AC Milan Official App! ?? ?? - ninoBertolino : RT @PianetaMilan: #MilanEmpoli #Primavera 4-0, #Giunti: 'Risultato ampio, ma potevamo segnare ancora' - #ACMilan #Milan #SempreMilan https:… - sportli26181512 : Milan Primavera, Jungdal: 'Bravi ragazzi, ora occhi al derby di mercoledì': Dopo il brutto stop contro il Bologna i… - PianetaMilan : #MilanEmpoli #Primavera 4-0, #Giunti: 'Risultato ampio, ma potevamo segnare ancora' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Primavera, Milan-Empoli 4-0: gli highlights del match: Questa mattina il Milan Primavera di mister Giunti è sceso i… -