Marsilio Fdi | ' Così non si può continuare | il governo dica che la stagione sciistica è finita'

(Di domenica 14 febbraio 2021) Quello che tanti non sanno o fanno finta di non sapere è che in questa pandemia le variabili sono tante. E che sicuramente la 'manica larga' adottata dale dalle regioni per paura dell'...

globalistIT : - GiancaGuarin : Marsilio (FdI) 'imbarazzante l'assenza di ministri del Centro - Sud' - PonytaEle : RT @CamillaDiG: @enniogiannascol @PonytaEle @valy_s Veramente c'è Marsilio che FDI - CamillaDiG : @enniogiannascol @PonytaEle @valy_s Veramente c'è Marsilio che FDI -

Ultime Notizie dalla rete : Marsilio Fdi

Abruzzoweb.it

"A quel punto - spiega- si chiamano gli esercenti, i gestori degli impianti, gli si paga la stagione in misura congrua e ragionevole e finisce la storia. Ogni 15 giorni non si può andare ...Un risultato che, oltre a rendere merito al costante impegno del presidente, segna di fatto una svolta per il futuro dei collegamenti strategici abruzzesi". La nota del capogruppo diin ...Il presidente della Regione Abruzzo sulle raccomandazioni del comitato tecnico scientifico secondo cui non ci sono le condizioni per riaprire gli impianti ...CHIETI – Scuole chiuse domani in diversi comuni abruzzesi per pericolo ghiaccio a causa del maltempo che sta attraversando la regione in queste ore. Come si legge sul portale 3Bmeteo, è ancora ben att ...