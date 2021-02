Marco Costantini compagno Matilde Brandi | non ce l’hanno fatta

Ultime Notizie dalla rete : Marco Costantini

Matilde Brandi a Domenica Live per parlare di: 'Sono distrutta' Matilde Brandi torna in tv proprio per parlare del suo dramma personale, ovvero il fatto che il suo compagno l'abbia lasciata con un messaggio dopo il Grande ...Il tecnico Vitoè pronto a puntare sullo stesso modulo tattico visto all'opera nelle ... Fischio d'inizio fissato alle ore 14:30 al "Curlo" con la direzione di gara affidata aD'Ottavio ...Marco Costantini, Aurora e Sofia, ex compagno e figlie Matilde Brandi, chi sono e dove vivono? "Un addio che nessuno si aspettava.." ...Matilde Brandi "Sono distrutta", Marco Costantini e il suo addio la porta nel salotto di Domenica Live: "Il mio compagno mi ha lasciata con un sms" ...