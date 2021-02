M5s rischio scissione, schiera di parlamentari pronti a dire no alla fiducia: l’appello di Grillo (Di domenica 14 febbraio 2021) M5s rischio scissione, decine di parlamentari pronti a dire no alla fiducia. La nascita del governo Draghi non ha “calmato” i malumori nel Movimento 5 stelle. La squadra del nuovo premier e la mancata unione tra il Mise e l’Ambiente per il nuovo ministero per la Transizione ecologica voluto dal fondatore Beppe Grillo non hanno fatto altro che acuire le tensioni interne. Non pochi, appellandosi ad un articolo dello statuto, chiedono di ripetere il voto. In serata il deputato Giuseppe D’Ambrosio ha annunciato l’addio. Non solo: nel corso dell’assemblea dei senatori, tra l’altro, tanti hanno annunciato che non supporteranno l’ex dirigente della Bce. leggi anche l’articolo —> Giuseppe Conte saluta gli Italiani: “Grato a voi cittadini per il sostegno e ... Leggi su urbanpost (Di domenica 14 febbraio 2021) M5s, decine dino. La nascita del governo Draghi non ha “calmato” i malumori nel Movimento 5 stelle. La squadra del nuovo premier e la mancata unione tra il Mise e l’Ambiente per il nuovo ministero per la Transizione ecologica voluto dal fondatore Beppenon hanno fatto altro che acuire le tensioni interne. Non pochi, appellandosi ad un articolo dello statuto, chiedono di ripetere il voto. In serata il deputato Giuseppe D’Ambrosio ha annunciato l’addio. Non solo: nel corso dell’assemblea dei senatori, tra l’altro, tanti hanno annunciato che non supporteranno l’ex dirigente della Bce. leggi anche l’articolo —> Giuseppe Conte saluta gli Italiani: “Grato a voi cittadini per il sostegno e ...

LaStampa : Esplode il M5S, gli ortodossi lanciano un'Opa, Grillo non basta. Al Senato metà gruppo a rischio - Agenzia_Ansa : Bufera nel #M5s, Grillo: 'Scegliere, o di qua o di là'. Lezzi-Morra: 'Si voti di nuovo'. Al Senato metà gruppo a r… - fattoquotidiano : Campania, consigliere di Fi a rischio processo. Morra (M5s): "La legge sugli scioglimenti per mafia va rivista: inc…