Juventus, l’accusa a Pirlo: “Sta perdendo la fiducia di Ronaldo” (Di domenica 14 febbraio 2021) Mario Sconcerti, giornalista presente negli studi televisivi di Sky Sport, attacca il tecnico della Juventus Andrea Pirlo, dopo la sconfitta dei bianconeri contro il Napoli. Il giovane allenatore della Vecchia Signora, infatti, non starebbe convincendo la critica: sette punti di ritardo dal Milan, in vetta alla classifica seppur con una gara in meno, ed un solo scontro diretto vinto, proprio contro i rossoneri. Pirlo, inoltre, sempre secondo Sconcerti, starebbe perdendo l’appoggio di parte dello spogliatoio, soprattutto da parte dell’uomo simbolo del club bianconero, Cristiano Ronaldo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, un top player verso l’addio: “Sarà sacrificato per acquistare un centrocampista” Sul Corriere della Sera, infatti, il giornalista avrebbe detto: ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Mario Sconcerti, giornalista presente negli studi televisivi di Sky Sport, attacca il tecnico dellaAndrea, dopo la sconfitta dei bianconeri contro il Napoli. Il giovane allenatore della Vecchia Signora, infatti, non starebbe convincendo la critica: sette punti di ritardo dal Milan, in vetta alla classifica seppur con una gara in meno, ed un solo scontro diretto vinto, proprio contro i rossoneri., inoltre, sempre secondo Sconcerti, starebbel’appoggio di parte dello spogliatoio, soprattutto da parte dell’uomo simbolo del club bianconero, Cristiano. LEGGI ANCHE: Calciomercato, un top player verso l’addio: “Sarà sacrificato per acquistare un centrocampista” Sul Corriere della Sera, infatti, il giornalista avrebbe detto: ...

calciomercatoit : ??#Juventus - #Sconcerti e l'accusa a #Pirlo: 'Ha chiuso #Ronaldo in una gabbia' - pietromichi : @meth_deni @soloint10841330 @90ordnasselA La Juventus viene accusata di cose ben più gravi (chiaramente senza mezza… - fainameccanica : L'#Inter accusa il Siviglia per la finale di #EuropaLeague, Banega aveva premeditato gli insulti a #Conte in modo d… - SilvestriP : La Figc apre un fascicolo su #Totti e la CT10. L’accusa degli agenti: “Fa il procuratore senza titolo” #ASRoma… - infoitsport : Juventus-Inter, Bonucci nel mirino | L’accusa: “Aizza popolo” -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus l’accusa «Basta biglietti agli striscionisti». E la questura iniziò la guerra agli ultrà Corriere della Sera