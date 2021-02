Inter-Lazio: Lukaku raggiunge 300 gol in carriera, 56 con l’Inter (Di domenica 14 febbraio 2021) Romelu Lukaku ha siglato una doppietta contro la Lazio, nel primo tempo del match valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2020/2021. L’attaccante belga ha indirizzato la sfida sui binari dell’Inter, con un realizzazione su calcio di rigore e con un destro al volo, sfruttando un’indecisione biancoceleste per quanto concerne quest’ultimo. Lukaku ha raggiunto il traguardo dei 300 gol in carriera, considerando squadre di club e Nazionale belga. Il centravanti nerazzurro, fedelissimo di Antonio Conte, ha convertito in gol 56 occasioni con l’Inter, 87 con l’Everton, 42 con il Manchester United, 41 con l’Anderlecht, 17 con il West Browmich e 57 con il Belgio. L’apporto offensivo di Lukaku è fondamentale per l’Inter, per quanto concerne la manovra, ... Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Romeluha siglato una doppietta contro la, nel primo tempo del match valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2020/2021. L’attaccante belga ha indirizzato la sfida sui binari dell’, con un realizzazione su calcio di rigore e con un destro al volo, sfruttando un’indecisione biancoceleste per quanto concerne quest’ultimo.ha raggiunto il traguardo dei 300 gol in, considerando squadre di club e Nazionale belga. Il centravanti nerazzurro, fedelissimo di Antonio Conte, ha convertito in gol 56 occasioni con l’, 87 con l’Everton, 42 con il Manchester United, 41 con l’Anderlecht, 17 con il West Browmich e 57 con il Belgio. L’apporto offensivo diè fondamentale per l’, per quanto concerne la manovra, ...

SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - Inter : ?? | AGGIORNAMENTO Cambio di formazione nella Lazio: problemi per Radu, gioca Hoedt #InterLazio ???? #FORZAINTER - Alberto18134447 : @SkySport non posso accettare un telecronaca di inter-lazio fatta da due ultras dell'inter. vergognosi. - 68_dux : Inter – Lazio... a sti falliti indirizzano sempre le partite ... guarda che strano ... -