Inter, Eriksen ha riscritto la sua storia nerazzurra: la conferma di Conte (Di lunedì 15 febbraio 2021) Successo decisivo per l’Inter di Antonio Conte contro la Lazio. Tra i protagonisti della partita anche Christian Eriksen, tra i migliori in campo. Una vittoria importante, quella conquistata dall’Inter di Antonio Conte contro la Lazio. Un successo che proietta la squadra nerazzurra al primo posto in classifica, scavalcando il Milan di Stefano Pioli ed conquistando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 15 febbraio 2021) Successo decisivo per l’di Antoniocontro la Lazio. Tra i protagonisti della partita anche Christian, tra i migliori in campo. Una vittoria importante, quella conquistata dall’di Antoniocontro la Lazio. Un successo che proietta la squadraal primo posto in classifica, scavalcando il Milan di Stefano Pioli ed conquistando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FBiasin : Da quando è all'#Inter ha combinato poco, soprattutto se consideriamo il suo potenziale, eppure la gran parte dei t… - Inter : ?? | FOCUS Occhi sul campo! ?? ???? Christian #Eriksen ???? Stefan #DeVrij ???? Milan #Skriniar ???? Romelu #Lukaku… - MatteoBarzaghi : Inter ufficiale con solita difesa, Hakimi e Perisic sulle fasce. Conferma in mezzo per Barella, Brozovic ed Eriksen… - infoitsport : Le pagelle dell'Inter - Lukaku è l'incredibile Hulk, Eriksen è poesia. E la difesa un muro - MarisciaFox : RT @FcInterNewsit: Eriksen, compleanno da incorniciare: 'Il miglior modo per festeggiarlo è con una vittoria' -