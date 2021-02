Il Real Madrid segue Laporte per la difesa (Di domenica 14 febbraio 2021) L’ex Atletico Bilbao ha perso il posto da titolare nel City, i Blancos devono fare i conti con il sempre più probabile addio di Ramos e la posizione incerta di Varane. Per questo il Real Madrid segue Laporte. Quali sono i motivi per cui il Real Madrid segue Laporte? I Galacticos non stano passando un periodo proprio roseo. La squadra ormai sembra a fine ciclo, così come l’avventura di Zidane sulla panchina dei Blancos. In più diversi giocatori stanno pensando di lasciare Madrid per sposare altri progetti, come Ramos e Varane. Altri invece verranno mandati via perché non all’altezza della maglia del Real Madrid, con l’intenzione di fare cassa e snellire soprattutto il pesante monte ingaggi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 febbraio 2021) L’ex Atletico Bilbao ha perso il posto da titolare nel City, i Blancos devono fare i conti con il sempre più probabile addio di Ramos e la posizione incerta di Varane. Per questo il. Quali sono i motivi per cui il? I Galacticos non stano passando un periodo proprio roseo. La squadra ormai sembra a fine ciclo, così come l’avventura di Zidane sulla panchina dei Blancos. In più diversi giocatori stanno pensando di lasciareper sposare altri progetti, come Ramos e Varane. Altri invece verranno mandati via perché non all’altezza della maglia del, con l’intenzione di fare cassa e snellire soprattutto il pesante monte ingaggi ...

