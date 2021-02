Governo, Draghi detta la linea: “Mettere in sicurezza l’Italia. Futuro ambientalista e digitale” (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb – Il capo del Governo Mario Draghi ieri, dopo aver giurato al Quirinale e aver compiuto il rito della campanella con il premier uscente Giuseppe Conte, ha tenuto nel primo pomeriggio la prima riunione del Consiglio dei ministri. Draghi: “Governo restituisca fiducia al Paese” Draghi ha aperto la riunione ringraziando il capo dello Stato Sergio Mattarella. “Restituire fiducia al Paese” è il principale obiettivo del Governo Draghi, che nell’affrontare le emergenze ancora in atto, intende Mettere «in sicurezza l’Italia» e «costruire le basi per il suo Futuro», con una visione «ambientalista e digitale». Monito alla squadra di Governo: “Unità ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb – Il capo delMarioieri, dopo aver giurato al Quirinale e aver compiuto il rito della campanella con il premier uscente Giuseppe Conte, ha tenuto nel primo pomeriggio la prima riunione del Consiglio dei ministri.: “restituisca fiducia al Paese”ha aperto la riunione ringraziando il capo dello Stato Sergio Mattarella. “Restituire fiducia al Paese” è il principale obiettivo del, che nell’affrontare le emergenze ancora in atto, intende«in» e «costruire le basi per il suo», con una visione «». Monito alla squadra di: “Unità ...

