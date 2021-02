Governo: D’Elia (Pd), ‘donne devono contare di più, è problema politico anche nostro’ (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb (Adnkronos) – “Nella delegazione del Pd al Governo, scelta sulla base dell’articolo 92, e questo è un problema del Pd, sono emerse autorevoli personalità di sesso maschile e il problema è nostro. Nel Pd c’è una mancata valorizzazione delle competenze delle donne nelle dinamiche interne”. Lo ha detto Cecilia D’Elia, portavoce della Conferenza delle donne del Pd. “Nella stretta, negli equilibri del Pd emergono le aree che sono a trazione maschile. C’è una buona motivazione politica del perchè quelle persone sono lì. Il problema viene prima, di come noi funzioniamo, le donne devono contare nelle decisioni”, ha sottolineato D’Elia. “Penso sia un problema che ci dobbiamo porre noi donne e il Pd, che se deve presentare istanze e ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb (Adnkronos) – “Nella delegazione del Pd al, scelta sulla base dell’articolo 92, e questo è undel Pd, sono emerse autorevoli personalità di sesso maschile e ilè nostro. Nel Pd c’è una mancata valorizzazione delle competenze delle donne nelle dinamiche interne”. Lo ha detto Cecilia, portavoce della Conferenza delle donne del Pd. “Nella stretta, negli equilibri del Pd emergono le aree che sono a trazione maschile. C’è una buona motivazione politica del perchè quelle persone sono lì. Ilviene prima, di come noi funzioniamo, le donnenelle decisioni”, ha sottolineato. “Penso sia unche ci dobbiamo porre noi donne e il Pd, che se deve presentare istanze e ...

salfasanop : RT @apri_la_mente: Cecilia D'Elia,la portavoce della conferenza delle donne del Pd, dice: 'Poche donne PD nel governo Draghi: “Per i dem qu… - TV7Benevento : Governo: D'Elia (Pd), 'donne devono contare di più, è problema politico anche nostro'... - frankle64207036 : #mezzorainpiu sigra D Elia bisogna salvare la Nazione non il manuale Cencelli in chiave vogliamo le Donne. Devo app… - BlobRai3 : 'SIAMO DONNE...' (PAURA NON ABBIAMO). Da Serracchiani a Pini, da D'Elia a Boldrini: le donne del Pd in rivolta per… - Lia60_lia : RT @apri_la_mente: Cecilia D'Elia,la portavoce della conferenza delle donne del Pd, dice: 'Poche donne PD nel governo Draghi: “Per i dem qu… -