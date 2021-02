GF Vip caos in casa, Dayane Mello sbotta: “Per me Tommaso e Stefania sono morti” (Di domenica 14 febbraio 2021) Maria Terea eliminata, Tommaso vuole abbandonare, Dayane sbotta Dopo la diretta del venerdì è scoppiato il caos all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Il prossimo primo marzo si disputerà la finalissima del reality show di Canale 5, ma ultimamente il clima tra gli inquilini è abbastanza e a quanto pare si è creata una grossa frattura interna. Dopo la clamorosa eliminazione di Maria Teresa Ruta, nel loft di Cinecittà c’è stato una forte discussione tra Tommaso e Giulia Salemi, e Dayane Mello stanca dell’atteggiamento di quest’ultimo avrebbe sbottato in maniera decisa contro di lui e Stefania Orlando. Forte discussione tra Giulia Salemi e Zorzi Nella notte tra venerdì e sabato all’interno della ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 14 febbraio 2021) Maria Terea eliminata,vuole abbandonare,Dopo la diretta del venerdì è scoppiato ilall’interno delladel Grande Fratello Vip 5. Il prossimo primo marzo si disputerà la finalissima del reality show di Canale 5, ma ultimamente il clima tra gli inquilini è abbastanza e a quanto pare si è creata una grossa frattura interna. Dopo la clamorosa eliminazione di Maria Teresa Ruta, nel loft di Cinecittà c’è stato una forte discussione trae Giulia Salemi, estanca dell’atteggiamento di quest’ultimo avrebbeto in maniera decisa contro di lui eOrlando. Forte discussione tra Giulia Salemi e Zorzi Nella notte tra venerdì e sabato all’interno della ...

infoitcultura : Caos al GF VIP 5 in casa non c’è pace: Andrea Zelletta al vetriolo contro Dayane Mello - infoitcultura : Grande Fratello Vip, caos nella notte con Tommaso Zorzi verso l'uscita. Dayane Mello: «Per me lui e Stefania sono m… - infoitcultura : GF Vip caos nella notte e Zorzi alla porta rossa, Mello: “Per me sono morti” - infoitcultura : GF Vip, Tommaso Zorzi prova ad abbandonare la Casa: caos nella notte - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, caos nella notte, liti infuocate, Tommaso Zorzi prova a uscire dalla Casa ma la porta è bloccata: ecco… -